2020/06/26 | 11:58

اخبار السعودية )- في هذا الوقت من العام، عادة يكون مطعم أحمد حازم مزدحماً.لكن مع تفشي وباء كوفيد-19 والحظر الشامل المفروض في العراق، لا يستقبل هذا الكردي حالياً إلا بعض أبناء مدينته العاطلين عن العمل.يقول حازم لوكالة

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