العراق: على تركيا وقف انتهاكاتها وقتل المدنيين

2020/06/26 | 12:29

اخبار السعودية )- دعت رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية، نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية.وأكد الناطق لرئيس الجمهورية، في بيان الجمعة، أن"هذه الأعمال تعد

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