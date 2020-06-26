العراق: اعتقالات وإحباط مخطط ضد سفارات ومقار حكومية

2020/06/26 | 14:02

اخبار السعودية )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال أشخاص متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والسفارات الأجنبية، مؤكدة أنها داهمت مقرات حزب الله لوقف استهداف المنطقة الخضراء.وأضافت أن الأجهزة الأمنية رصدت

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