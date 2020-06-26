تفاصيل مداهمة بغداد.. اعتقالات وإحباط مخطط ضد سفارات

2020/06/26 | 15:35

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات العراقية الجمعة، تفاصيل المداهمة التي وقعت ليلا في بغداد، مؤكدة انه تم اعتقال أشخاص متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والسفارات الأجنبية، ومشيرة إلى أنها داهمت مقرات لحزب الله من أجل

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