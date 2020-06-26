الموقف الوبائي اليوم: 2054 إصابة جديدة ووفاة 122 حالة وشفاء 808 مصابين

بغداد/ الصباح
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2054) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 362
بغداد / الكرخ 207
مدينة الطب 62
النجف الأشرف 112
السليمانية 162
أربيل 30
دهوك 3
كربلاء 67
كركوك 61
ديالى 56
واسط 163
بابل 77
البصرة 110
ميسان 215
الديوانية 140
ذي قار 117
الأنبار 8
نينوى 7
صلاح الدين 72
المثنى 23
- الشفاء: 808 حالات، وكما يلي:
بغداد الرصافة 72
بغداد الكرخ 123
النجف 47
السليمانية 2
أربيل 24
دهوك 3
كركوك 35
كربلاء 101
ديالى 97
واسط 12
البصرة 29
ميسان 100
بابل 22
ذي قار 72
الديوانية 42
الأنبار 10
نينوى 16
صلاح الدين 1
- الوفيات 122 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 7
النجف 3
السليمانية 15
اربيل 1
كربلاء 5
كركوك 8
ديالى 8
واسط 5
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 7
ذي قار 11
المثنى 1
صلاح الدين 2
مجموع الإصابات : 41193
مجموع حالات الشفاء : 18859
الراقدون الكلي: 20775
الراقدون في العناية المركزة: 247
مجموع الوفيات: 1559
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