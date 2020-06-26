الموقف الوبائي اليوم: 2054 إصابة جديدة ووفاة 122 حالة وشفاء 808 مصابين

2020/06/26 | 17:21

بغداد/ الصباح

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2054) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 362

بغداد / الكرخ 207

مدينة الطب 62

النجف الأشرف 112

السليمانية 162

أربيل 30

دهوك 3

كربلاء 67

كركوك 61

ديالى 56

واسط 163

بابل 77

البصرة 110

ميسان 215

الديوانية 140

ذي قار 117

الأنبار 8

نينوى 7

صلاح الدين 72

المثنى 23

- الشفاء: 808 حالات، وكما يلي:

بغداد الرصافة 72

بغداد الكرخ 123

النجف 47

السليمانية 2

أربيل 24

دهوك 3

كركوك 35

كربلاء 101

ديالى 97

واسط 12

البصرة 29

ميسان 100

بابل 22

ذي قار 72

الديوانية 42

الأنبار 10

نينوى 16

صلاح الدين 1

- الوفيات 122 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 7

النجف 3

السليمانية 15

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 8

واسط 5

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 7

ذي قار 11

المثنى 1

صلاح الدين 2

مجموع الإصابات : 41193

مجموع حالات الشفاء : 18859

الراقدون الكلي: 20775

الراقدون في العناية المركزة: 247

مجموع الوفيات: 1559

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