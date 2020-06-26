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الموقف الوبائي اليوم: 2054 إصابة جديدة ووفاة 122 حالة وشفاء 808 مصابين


2020/06/26 | 17:21
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2054) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   362

بغداد / الكرخ     207

مدينة الطب        62

النجف الأشرف    112

السليمانية           162  

أربيل                30 

دهوك               3                 

كربلاء             67

كركوك              61 

ديالى                56 

واسط                163  

بابل                77              

البصرة            110 

ميسان              215 

الديوانية             140 

ذي قار               117

الأنبار              8 

نينوى              7  

صلاح الدين        72 

المثنى                23 

 

- الشفاء:  808  حالات،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   72  

بغداد الكرخ     123      

النجف           47 

السليمانية      2           

أربيل          24 

دهوك         3       

كركوك      35

كربلاء        101 

ديالى          97   

واسط          12 

البصرة       29 

ميسان         100  

بابل           22  

ذي قار        72 

الديوانية      42   

الأنبار        10   

نينوى       16

صلاح الدين   1 

 

- الوفيات  122  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   25  

بغداد الكرخ     10 

مدينة الطب      7  

النجف           3 

السليمانية       15 

اربيل              1           

كربلاء          5

كركوك         8  

ديالى            8  

واسط          5 

البصرة        8 

ميسان        4

بابل           2    

الديوانية       7  

ذي قار        11 

المثنى           1    

صلاح الدين         2 

 

مجموع الإصابات :  41193

مجموع حالات الشفاء : 18859

الراقدون الكلي:      20775

الراقدون في العناية المركزة: 247 

مجموع الوفيات:   1559

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