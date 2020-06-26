2020/06/26 | 23:20

اخبار السعودية )- لوح زعيم ميليشيا عصائب الحق قيس الخزعلي، الجمعة، بالفوضى ردا على اعتقال الحكومة العراقية لعناصر من الحشد، مشيرا إلى أن قرار الاعتقال ليس عراقياً.وكانت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أقدمت فجر

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