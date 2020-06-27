العراقيون يستذكرون بألم استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر «قدس»

2020/06/27 | 05:27

بغداد/ الصباح

أحيا العراقيونَ بجميع طوائفهم وقومياتهم وتوجهاتهم أمس الجمعة، الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه «قدست أسرارهم» التي وافقت 4 ذي القعدة على يد الطغمة الصدامية المجرمة، إذ أكدت الأوساط السياسية والبرلمانية والنخب الفكرية والاجتماعية، أنَّ مشروع الشهيد الصدر الثاني «قدس» الوحدوي بين أبناء الشعب العراقي مثّل جرس إنذار مبكر لما سيحدث لاحقاً، وأنَّ شهيد الجمعة السيد الصدر الذي وقف بوجه أعتى دكتاتورية عرفها التاريخ يمثل رمزاً وعنواناً تاريخياً ومعلماً كبيراً في مسيرة شعبنا الصابر الذي اتخذ من خطب وكلمات الشهيد مناراً ونهجاً للحرية والانعتاق من العبودية والظلم.

كما دعا سماحة السيد مقتدى الصدر بهذه المناسبة الأليمة العراقيين للعودة إلى نهج والده الشهيد السعيد السيد محمد صادق الصدر «قدس»، والعمل على نبذ الفرقة والخلاف والاختلاف والتوحد تحت عنوان الوطن الواحد والقيم السمحاء للدين الإسلامي العظيم.

وأكد السيد مقتدى الصدر في بيان تأبين بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد والده المرجع السيد محمد صادق الصدر ونجليه “قدس” نشره على صفحته في موقع “تويتر” بعنوان “شعاع” أنَّ “الحب ليس مجرد ذكر له (للسيد الشهيد الصدر) أو حزن عليه، بل حبه طاعته في نهجه وعلمه وآله وجمعته”.

بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في تعزيته بالمناسبة « في ذكرى استشهاد أبينا الصدر يتجدد ألمنا وحزننا، فقد فقدناه أبا ومصلحا ومعلما، فمنه تعلمنا رفض الظلم والباطل ومحاربة الطغمة الظالمة ازلام البعث المجرم والمفسدين أينما كانوا».

من ناحيته لفت رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى أن «تعاليم السيد محمد الصدر التي ألقاها على منبر الجمعة ونثرها في طيات رسالته الاسلامية وفكره ومؤلفاته ودوره السياسي قدوة لنا وأسوة ومثال وعنوان مثلما نعتقد أن تراثه ومسيرته الوطنية ودفاعه عن الانسان رأسمال المصلحين وأنصارهم».

النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي اشار الى أنّ «السيد الشهيد أكبر من أن يحيط به عنوان أو دراسة لحياته بشكل بسيط؛ فهو مدرسة متكاملة برز على عالم الفكر والمرجعية حينما كان الآخرون بفترة الركود الاسلامي، حتى عكس لنا الواقع الحقيقي للدين وقوة المذهب وقدرته الابداعية المعطاء».

بدوره ذكر عضو مجلس النواب رياض المسعودي لـ»الصباح» أنَّ «السيد الصدر كان نموذجا للتحول الحقيقي في الساحة العراقية وكان عنوانا للمتغيرات التي حدثت في البلد»، مبينا انه «خلق قادة من رجال الدين في جميع مناطق العراق لايصال فكرة الاسلام الحقيقية المعتدل بشكل متواصل».

من جانبه أوضح عضو البرلمان سعد مايع لـ»الصباح» أنّ «تاريخ استشهاد السيد الصدر شكل علامة مهمة وكبيرة في تاريخ العراق وحياة العراقيين وكانت تضحياته ملهمة لكل العراقيين، وعليه فإن هذه الذكرى يجب ان تكون دليلا مهما لبناء الدولة والتضحية من اجل وحدة العراق وشعبه من الشمال الى الجنوب».

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