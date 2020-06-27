رئيس هيئة السياحة لـ { الصباح }: أطلقنا حملة للتعامل الصحيح مع الجائحة

2020/06/27 | 05:27

بغداد /اسراء السامرائي

أطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار حملة ترويجية للتأقلم مع تغيير الحياة الاجتماعية بسبب جائحة كورونا .

وقال رئيس هيئة السياحة وكالة ومدير عام دائرة المجاميع السياحية بالوزارة محمد العبيدي لـ «الصباح»: إنّ الهيئة اطلقت حملة عبر منصاتها الالكترونية لبث عدد من الافلام الترويجية والاعلانية لتكون وسيلة اتصال وعاملا مهما في الحياة الاجتماعية للمواطن في الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا من اجل تنظيم واستقرار وتغيير نظم الحياة الاجتماعية والعمل على نقل اشكالها الى العالم من خلال إبراز المعالم السياحية في

البلاد .

ولفت الى ان العالم بدأ يُبرز حياته بالطرق التي تأقلم المجتمع معها، مما شجع الهيئة على العمل والترويج بحسب مقررات المنظمات السياحية في العالم، لا سيما مع ما يعانيه العالم جراء ازمة كورونا والانتقال من جيل الى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم.

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