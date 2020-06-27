محافظ بغداد لـ { الصباح }: إجراءات لمعالجة شح المياه في أطراف العاصمة

2020/06/27 | 05:27

بغداد / وفاء عامر

اتخذتْ محافظة بغداد إجراءات عدة بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه بقضاء النهروان ومناطق اطراف العاصمة، مؤكدة ضرورة الاسراع بانجاز مشروع الحل الدائم للنهروان لحل الازمة جذريا.

وافاد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا بتصريح خاص ادلى به لـ «الصباح» بان المحافظة عقدت اجتماعات عدة مع وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد، لمعالجة شح المياه الذي يعانيه قضاء النهروان منذ اشهر عدة.

وافصح عن الاتفاق على وضع حلول ومعالجات لحل هذه الاشكالات للاستمرار بتأمين الماء الى النهروان، منها مضاعفة عدد المولدات لزيادة ساعات التشغيل لمحطات الماء بالتنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء، وتأمين الماء الخام لنهر 9 نيسان لتشغيل المجمعات والمحطات.

واردف العطا انه تم ايضا الاتفاق على تطهير الانهر والجداول وكري المبازل التي تصب فيها مشاريع المجاري الستراتيجية وهي مبازل منطقة الحسينية والايمن الشرقي والغربي في ناحية الوحدة، اضافة الى تنظيم توزيع الحصص المائية بين المشاريع، علاوة على نصب محطات معالجة لمشاريع الصرف

الصحي.

واشار الى وجود اشكاليات واجهتها اقضية بغداد خلال الاعوام الثلاثة الماضية بشأن ازمة المياه، بيد ان المحافظة تمكنت من حل جزء كبير منها من خلال توفير كميات الماء الخام اللازمة للأنهار المنصوب عليها محطات سحب المياه للمشاريع والمجمعات التابعة للمحافظة والتي تخدم النهروان، بيد ان بداية الشهر الماضي بدأت الازمة تعود تدريجيا بعد قطع مديريات الموارد المائية للماء عن نهر ٩ نيسان الذي يعد المغذي الرئيس لمشاريع المحافظة.

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