مداهمة بغداد تتفاعل.. ميليشيات تهدد وتلوح بالفوضى

2020/06/27 | 06:34

اخبار السعودية )- لا تزال مداهمة الليل التي حصلت أمس تتفاعل في الشارع العراقي، فمقابل ترحيب العديد من العراقيين بما وصفوه فرض هيبة الدولة بوجه بعض الفصائل المسلحة، لوحت بعض الميليشيات بالفوضى، مهددة ومتوعدة.فقد لوح

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