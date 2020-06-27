تركيا تواصل انتهاكاتها بالعراق.. والنار تطال قرى حدودية

2020/06/27 | 14:19

اخبار السعودية )- على الرغم من الاستنكار العراقي المتكرر، تواصل تركيا قصف مناطق حدودية بين البلدين.فقد كشفت مصادر رسمية كردية لقناتي "العربية" و"الحدث" السبت عن نشوب حرائق كبيرة التهمت مئات الدونمات في قرى حدودية جراء

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