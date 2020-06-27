بريطانيا: لا ازدهار بوجود الجماعات المسلحة في العراق

2020/06/27 | 17:25

اخبار السعودية )- في خضم الوضع المتوتر الذي شهده الشارع العراقي، بين قوة مكافحة الإرهاب وفصائل منضوية في الحشد الشعبي وموالية لإيران، على خلفية المداهمة التي حصلت ليل الخميس الجمعة لمقر كتائب حزب الله جنوب بغداد، دعت

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