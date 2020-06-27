الجيش العراقي: تحويل عناصر حزب الله للجهات القضائية

2020/06/27 | 22:35

اخبار السعودية )- لا تزال أنظار الشارع العراقي مشدودة لتطورات قضية اعتقال عناصر من كتائب حزب الله ليل الخميس الجمعة، من قبل قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه قواعد أميركية ومرافئ حكومية.ووسط

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