الكاظمي يوجّه بسرعة إطلاق رواتب الموظفين وتعظيم الإيرادات

2020/06/28 | 05:39

بغداد/ الصباح

توعّد رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة الفاسدين الذين يعرقلون إنتاج مادة الأوكسجين ووصولها الى المستشفيات، في حين وجه مجلس الأمن الوطني خلال اجتماع له أمس ترأسه الكاظمي وزارة الصحة بإصدار تعليمات تتضمّن بروتوكولات لدخول المرضى المصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات، وحث طلبة كلية الطب على التطوع للعمل في المستشفيات.

يأتي ذلك في وقت وجه خلاله الكاظمي وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين، مؤكدا مضي الجهاز الحكومي باتجاه تعظيم الايرادات غير النفطية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» أنّ «الكاظمي وجّه خلال اجتماعه أمس مع وزراء المالية والصناعة والمعادن والصحة والتخطيط، وزارة الصناعة والمعادن بتشغيل جميع الخطوط الإنتاجية الخاصة بإنتاج الأوكسجين، والإسراع بإضافة خطوط إنتاجية جديدة بهدف دعم المستشفيات بالأوكسجين في العاصمة بغداد وباقي المحافظات».

ولفت البيان الى ان الاجتماع شهد الوقوف على آخر مستجدات الجائحة في العراق وإجراءات وزارة الصحة والمشكلات التي تواجهها المؤسسات الصحية، والعمل على إيجاد حلول فورية لتوفير الأوكسجين للمصابين بفيروس كورونا.

وشدد الكاظمي، وفقا للبيان، على ملاحقة الفاسدين الذين يعرقلون إنتاج مادة الأوكسجين ووصولها الى المستشفيات، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه العصابات الفاسدة عن المتاجرة بصحة وأرواح المرضى المصابين.

وفي سياق آخر، ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» أنّ «الكاظمي وجه خلال استقباله وزير المالية علي عبد الامير علاوي بسرعة إطلاق رواتب الموظفين، مشددا على أن يجري الإطلاق من دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ».

وأكد رئيس الوزراء أن «الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين»، مبينا أن «الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، وأن الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح الى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين».

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