قرب إتمام قانون {المحكمة الاتحادية}

2020/06/28 | 05:39

بغداد / عمر عبد اللطيف

شارفت اللجنةُ القانونية في مجلس النواب على استكمال قانون المحكمة الاتحادية قبل تقديمه الى هيئة الرئاسة لوضعه على جدول الاعمال.

وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث لـ"الصباح" ان قانون التعديل الاول للمحكمة الاتحادية رقم 35 لسنة 2005 سيعرض للقراءة الاولى، لاستكمال الاجراءات التشريعية داخل اللجنة.

وأضاف الغزي أن المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب بعد ان قدم احد اعضائها استقالته، مشيراً إلى أن اللجنة مصرة على تمرير التعديل الاول للقانون الذي سيكون انجازاً لها خلال الدورة الحالية، بعد فشل الدورات الماضية في تمريره.

من جهته أكد مقرر اللجنة يحيى المحمدي أهمية تشريع القانون لأن المحكمة الاتحادية جزء من السلطة القضائية، ووجودها مهم لتكوين النظام البرلماني داخل السلطة الحاكمة في العراق.

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