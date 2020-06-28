الخدمات النيابية لـ { الصباح }: خفض أسعار الكارتات وإنهاء {سرقة سعات الإنترنت}

2020/06/28 | 05:39

بغداد / شيماء رشيد

كشفتْ لجنة الخدمات النيابية عن سعي وزارة الاتصالات لانهاء ملف سرقات سعات الانترنت التي تسببت بضعف جودة الخدمة في البلاد، موضحة ان الايام القليلة المقبلة ستحمل بشرى للعراقيين في تخفيض اسعار الكارتات وجودة الخدمات، وبينما أكدت قرب الانتهاء من ملف ديون شركات الاتصالات التي تقدر بنحو مليار دولار تقريبا، أوضحت وزارة الاتصالات ان حملة الصدمة الخاصة بتهريب سعات الانترنت ستوقف خسائر 3 مليارات دينار شهريا في محافظة نينوى وحدها.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي في حديث لـ"الصباح": ان عملية الصدمة التي تقوم بها وزارة الاتصالات للحد من سرقة سعات الانترنت تعد سابقة نادرة، إذ ان جميع الوزارات السابقة لم تكن جادة في هذا الامر بسبب بعض الاعتبارات السياسية، مثنياً على هذه العملية "الجريئة والجادة".

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