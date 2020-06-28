2020/06/28 | 06:51

اخبار السعودية )- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن عملية "الدورة" عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة العراقية.وأضاف، السبت، أنها عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ والإشراف بالكامل، معتبرا أن كل

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