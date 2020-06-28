2020/06/28 | 09:57

اخبار السعودية )- نفى التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، صحة مزاعم مشاركته في عملية مداهمة مقر ميليشيات حزب الله العراقي جنوب بغداد.وفي معرض نفيه، قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، العقيد مايلز

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