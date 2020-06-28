الأمن العراقي يقتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة

2020/06/28 | 14:35

اخبار السعودية )- تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن "قوة من الفوج الأول في اللواء الآلي الثالث بالفرقة

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