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الموقف الوبائي اليوم: 2140 إصابة جديدة ووفاة 96 حالة وشفاء 1184 مصاباً


2020/06/28 | 16:06
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2140) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   224

بغداد / الكرخ     193

مدينة الطب        157

النجف الأشرف    108

السليمانية           289  

أربيل                56 

دهوك               3                 

كربلاء             65

كركوك              29 

ديالى                103

واسط                76  

بابل                104              

البصرة            221 

ميسان              105 

الديوانية             86 

ذي قار               282 

الأنبار              15 

نينوى              9  

صلاح الدين        4 

المثنى                11 

- الشفاء:  1184  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   79  

بغداد الكرخ     280 

مدينة الطب   31      

النجف            37

السليمانية      12           

أربيل          22      

كركوك      18

كربلاء        44  

ديالى          98  

واسط          184 

البصرة       101

ميسان         73  

بابل           62  

ذي قار        110 

الديوانية      14   

الأنبار        13   

نينوى       2

صلاح الدين   4 

- الوفيات  96  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   19  

بغداد الكرخ     7 

مدينة الطب      7  

 السليمانية       17

اربيل              1           

كربلاء          2

كركوك         4  

ديالى            3  

واسط          1 

البصرة        8 

ميسان        5    

الديوانية       4  

ذي قار        16 

الأنبار        1    

 نينوى      1

مجموع الإصابات :  45402

مجموع حالات الشفاء : 21122

الراقدون الكلي:      22524

الراقدون في العناية المركزة: 324 

مجموع الوفيات:   1756

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