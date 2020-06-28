الموقف الوبائي اليوم: 2140 إصابة جديدة ووفاة 96 حالة وشفاء 1184 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2140) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 224
بغداد / الكرخ 193
مدينة الطب 157
النجف الأشرف 108
السليمانية 289
أربيل 56
دهوك 3
كربلاء 65
كركوك 29
ديالى 103
واسط 76
بابل 104
البصرة 221
ميسان 105
الديوانية 86
ذي قار 282
الأنبار 15
نينوى 9
صلاح الدين 4
المثنى 11
- الشفاء: 1184 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 79
بغداد الكرخ 280
مدينة الطب 31
النجف 37
السليمانية 12
أربيل 22
كركوك 18
كربلاء 44
ديالى 98
واسط 184
البصرة 101
ميسان 73
بابل 62
ذي قار 110
الديوانية 14
الأنبار 13
نينوى 2
صلاح الدين 4
- الوفيات 96 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 7
السليمانية 17
اربيل 1
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 3
واسط 1
البصرة 8
ميسان 5
الديوانية 4
ذي قار 16
الأنبار 1
نينوى 1
مجموع الإصابات : 45402
مجموع حالات الشفاء : 21122
الراقدون الكلي: 22524
الراقدون في العناية المركزة: 324
مجموع الوفيات: 1756
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 2140 إصابة جديدة ووفاة 96 حالة وشفاء 1184 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 2140 إصابة جديدة ووفاة 96 حالة وشفاء 1184 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).