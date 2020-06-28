الموقف الوبائي اليوم: 2140 إصابة جديدة ووفاة 96 حالة وشفاء 1184 مصاباً

2020/06/28 | 16:06

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2140) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 224

بغداد / الكرخ 193

مدينة الطب 157

النجف الأشرف 108

السليمانية 289

أربيل 56

دهوك 3

كربلاء 65

كركوك 29

ديالى 103

واسط 76

بابل 104

البصرة 221

ميسان 105

الديوانية 86

ذي قار 282

الأنبار 15

نينوى 9

صلاح الدين 4

المثنى 11

- الشفاء: 1184 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 79

بغداد الكرخ 280

مدينة الطب 31

النجف 37

السليمانية 12

أربيل 22

كركوك 18

كربلاء 44

ديالى 98

واسط 184

البصرة 101

ميسان 73

بابل 62

ذي قار 110

الديوانية 14

الأنبار 13

نينوى 2

صلاح الدين 4

- الوفيات 96 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 7

السليمانية 17

اربيل 1

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 3

واسط 1

البصرة 8

ميسان 5

الديوانية 4

ذي قار 16

الأنبار 1

نينوى 1

مجموع الإصابات : 45402

مجموع حالات الشفاء : 21122

الراقدون الكلي: 22524

الراقدون في العناية المركزة: 324

مجموع الوفيات: 1756

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