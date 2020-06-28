2020/06/28 | 16:39

اخبار السعودية )- قالت البيشمركة الكردية للعربية، إن التوغل التركي انتهاك صارخ لسيادة العراق.وأضافت البيشمركة أن قوات تركية تتوغل بشمال العراق وتنشئ قواعد عسكرية، مشيرة إلى أن تقدم تركيا في شمال العراق يقدر ما بين 20 ـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة للعربية: التوغل التركي انتهاك صارخ لسيادة العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة للعربية: التوغل التركي انتهاك صارخ لسيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).