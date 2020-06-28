تركيا تقصف مجدداً شمال العراق.. ومقتل جندي تركي

2020/06/28 | 19:44

اخبار السعودية )- قُتل جندي تركي اليوم الأحد، في شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان.وجاء في البيان أن الجندي قُتل "في اشتباكات مع إرهابيين في إطار عملية مخالب النمر"

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