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الكهرباء: خطة للنهوض بواقع التوزيع


2020/06/29 | 02:33
(اخبار السعودية)- بغداد /طارق الاعرجي

اكدت وزارة الكهرباء اعدادها خطة متكاملة للنهوض بقطاع التوزيع في عموم البلاد وضمن الامكانات المتاحة، بينما ناقشت مع احدى الشركات الايرانية

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