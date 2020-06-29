2020/06/29 | 02:33
(اخبار السعودية)- بغداد /طارق الاعرجي
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اكدت وزارة الكهرباء اعدادها خطة متكاملة للنهوض بقطاع التوزيع في عموم البلاد وضمن الامكانات المتاحة، بينما ناقشت مع احدى الشركات الايرانية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: خطة للنهوض بواقع التوزيع ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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