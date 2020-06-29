الكهرباء: خطة للنهوض بواقع التوزيع

2020/06/29 | 02:33

اكدت وزارة الكهرباء اعدادها خطة متكاملة للنهوض بقطاع التوزيع في عموم البلاد وضمن الامكانات المتاحة، بينما ناقشت مع احدى الشركات الايرانية

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