قيادي يدعو لإبعاد صراع تركيا وحزب العمال عن كردستان العراق

2020/06/29 | 05:02

اخبار السعودية )- طالب رئيس تحالف الوحدة القومية الكردستاني، آنو جوهر عبدوكا، في بيان، الأحد، تركيا وحزب العمال الكردستاني بحل مشاكلهم بعيدا عن القرى والبلدات المسالمة.وقال إن العمليات العسكرية الأخيرة في اقليم كردستان

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