إدارة الجوية تسعى للحفاظ على أعمدة فريقها الكروي

2020/06/29 | 05:18

بغداد/ حيدر كاظم

أكد الامين المالي لنادي القوة الجوية هيثم كاظم طاهر ان المفاوضات مستمرة مع المحترف السوري زاهر ميداني، ولا صحة للاخبار التي تتحدث عن خروجه من صفوف الصقور حتى الان، مضيفا ان الادارة تسعى لحسم ملف عدد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم في الموسم المنصرم، تحسبا لعودة تدريبات الفريق الكروي.

وقال طاهر في تصريح خص به “الصباح الرياضي”: ان الادارة تطمح للحفاظ على العناصر المهمة في صفوف الازرق لا سيما نجوم المنتخب الوطني امثال احمد ابراهيم ومحمد قاسم وابراهيم بايش وايمن حسين، وسيتم عقد جلسات معهم في الايام المقبلة من اجل التوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف، لا سيما ان البعض منهم تلقى عروضا خارجية.

واوضح ان المفاوضات مستمرة مع اللاعب السوري زاهر ميداني ولا صحة للاخبار التي تتحدث عن خروجه من الصقور حتى الان، مبينا ان المسألة متوقفة على قيمة العقد، اذ ان اللاعب يطالب بمبلغ مالي يفوق بكثير العرض المقدم من الادارة التي تسعى للاحتفاظ بخدمات ميداني كونه يعد من بين افضل المحترفين في الدوري الممتاز بالمواسم الاخيرة.

وبشأن التعاقدات الجديدة ذكر طاهر ان الصقور ضم حتى الان 3 اسماء في مراكز مختلفة وهم حارس المرمى فهد طالب القادم من الزوراء وعلي محسن من الكهرباء اضافة الى لاعب المنتخب الاولمبي والمحترف في الدوري المغربي لؤي العاني، منوها بان قائمة الازرق مكتملة اذ تتألف من عناصر مميزة، جلها في المنتخبات الوطنية وتستحق فعلا ارتداء قميص الجوية، ولكن يبقى الباب مفتوحا امام لاعبين جدد في حال طلب المدرب ايوب اوديشو.

وبخصوص تسمية الملاك التدريبي المساعد اشار اللاعب الدولي السابق الى ان الادارة جددت مؤخرا الثقة بالمدرب ايوب اوديشو لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد وتركت مهمة تسمية الجهاز المساعد للاخير والايام القليلة المقبلة ستشهد اعلان الاسماء بحسب قناعة المدير الفني.

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