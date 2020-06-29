ذهبيتان لشطرنج العراق في البطولة العربية

2020/06/29 | 05:18

بغداد / نبيل الزبيدي

حصد فرحان نصير جاسم ذهبية الرجال بينما توجت سالي عباس بذهبية الاناث في بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج الخاطف للعام الحالي 2020 التي جرت عبر اون لاين من خلال برنامج Lichess بمشاركة 1190 لاعبا ولاعبة يمثلون 21 دولة عربية والذين ينضمون لقارتي آسيا وأفريقيا.

وقال الحكم الدولي في الاتحاد المركزي للشطرنج سعد الكناني لـ(الصباح الرياضي): لقد استطاع فرحان نصير جاسم حصد ذهبية فئة المخضرمين العرب لفئة 60 عاما، كما حققت سالي عباس عبد الزهرة المركز الأول وحصدت ذهبية الإناث دون العشرين عاما، بينما حصل محمد طارق على افضل خمسة لاعبين.

وبين ان الاتحاد العربي للعبة حرص خلال هذه الفترة على اقامة نشاطاته عبر مواقع التواصل من اجل التواصل بين اللاعبين وتطوير مهاراتهم، موضحا ان المنهاج العربي حافل بالنشاطات ولجميع الفئات والاعمار لكن بعد تفشي مرض كورونا توقفت تلك الاستحقاقات وكانت تجربة اقامة المنافسات عبر اون لاين ناجحة.

من جانبه ثمن اتحادنا دور نظيره العربي والمتمثل بالاداريين رجائي نعمان السوسي وأديب زهراوي لجهودهما في نجاح البطولة ومتابعتهما وحرصهما على مشاركة لاعبي المنتخب الوطني وتذليل جميع الصعوبات بدخولهم عبر المنصة الالكترونية، منوها بان الاتحاد العربي للشطرنج قدم جائزة مالية مقدارها 150 $ والتي خصصها لبطل كل فئة عمرية والممتدة من 6 سنوات ولغاية 20 عاما.

وفي سياق متصل نظم الاتحاد العربي ورشة عمل للحكام في لعبة الشطرنج على الإنترنت باللغة العربية وضمت الحكام الدوليين فئة lA وفئة FA.

واوضح الكناني ان الدورة تضمنت عدة محاور اهمها دور الحكم في البطولات الإلكترونية وكيفية الاستعداد لأنواع مختلفة من تنسيق الدورات عبر الإنترنت والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها الحكم والعمليات والأدوات المفيدة وكذلك تنفيذ تدابير وأدوات اللعب النظيف، لافتا الى ان الدورة حاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الاسيوي الاماراتي مهدي عبد الرحيم ومستشار لجنة القوانين الدولية حسن خالد.

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