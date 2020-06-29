2020/06/29 | 15:21

اخبار السعودية )- هاجمت ميليشيات حزب الله العراقية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ووصفته بـ "الغادر" وذلك بعد قيام القوات العراقية بمداهمة وكر لخلية الكتيوشا التي أسفرت عن ضبط عناصر تابعة للميليشيات.يأتي ذلك فيما

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