2020/06/29 | 17:55

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء العراقية على تليجرام نقلاً عن خلية الإعلام الأمني تنفيذ التحالف الدولي اليوم الاثنين، سلسلة ضربات جوية على أوكار تستخدم للاختباء من قبل داعش في سلسلة جبال مكحول.وأفاد بيان التحالف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات للتحالف الدولي على مواقع لداعش في جبال مكحول العراقية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات للتحالف الدولي على مواقع لداعش في جبال مكحول العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).