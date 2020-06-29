كتائب حزب الله تتحدى الدولة العراقية: لن نسلم سلاحنا

2020/06/29 | 21:33

اخبار السعودية )- تحدت ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية الدولة اليوم، مؤكدة أنها لن تسلم سلاحها.جاء ذلك في منشور على موقع "كتائب حزب الله" العراقية نسب لأمين عام الميليشيا.في سياق متصل، أطلقت السلطات العراقية اليوم

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