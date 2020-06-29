الإفراج عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران في العراق.. قصفوا أميركيين

2020/06/30 | 02:12

اخبار السعودية )- أُفرج عن 14 مقاتلاً موالياً لإيران، الاثنين، كانوا قد اعتقلوا الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية في العراق، بحسب ما أكد متحدث باسم الفصيل الذي ينتمون إليه.وقال المتحدث

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