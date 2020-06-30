الإعمار تنجز تصاميم الأراضي التي ستوزع بين المواطنين

2020/06/30 | 05:27

بغداد/ وفاء عامر

أكملتْ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تصاميم الاراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات، مؤكدة رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.



وقال مدير البلديات العامة في الوزارة علي حسين عبد الامير بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: إن مديريته كانت قد اطلقت خلال شهر كانون الاول الماضي، استمارة الكترونية للتقديم من أجل الحصول على قطع الاراضي السكنية، بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتوزيع الاراضي بين الفئات كافة من دون استثناء، وفي جميع مراكز المدن والاقضية والنواحي، مع تحديد المساحة والسعر لكل فئة.

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