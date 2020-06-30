القضاء العراقي يطلق سراح وزير المالية السابق بكفالة

2020/06/30 | 10:59

اخبار السعودية )- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه.إلى ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا

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