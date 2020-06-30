الكاظمي: نطمح أن يحكم العراقيون البلاد بأنفسهم

2020/06/30 | 14:36

اخبار السعودية )- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة له الثلاثاء بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين على رفضه المساس بسيادة البلاد، قائلاً "نطمح بعزم أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم وترسيخ قيم المواطنة

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