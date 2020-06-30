زعيم ميليشيا النجباء بالعراق يهدد: القادم خطير

2020/06/30 | 17:11

اخبار السعودية )- يواصل زعماء الميليشيات الموالية لإيران توجيه سهام انتقاداتهم نحو رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وآخر تلك الهجمات جاءت من الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي، حيث ذكر في تغريدة أن هناك

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