اليوم.. اجتماع حكومي - برلماني لمناقشة تداعيات كورونا

2020/07/01 | 05:18

بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد

كثفت السلطتان التنفيذية والتشريعية، تحركاتهما الهادفة الى دعم واسناد جهود مواجهة الجائحة، فبينما قرر مجلس الوزراء أمس، منح وزارة الصحة 50 مليار دينار لتعزيز اجراءات دحر الوباء، تلتقي هذا اليوم الاربعاء، لجنة الصحة النيابية، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمناقشة اجراءات مواجهة كورونا ونقص الملاكات الطبية.

الى ذلك، افتتح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أمس، مركز الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في بغداد، الخاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، بسعة 100 سرير بجانب الرصافة، بينما اثمرت الجهود المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية لمواجهة الجائحة، الاتفاق على تخصيص أحد الابنية التابع لوزارة الداخلية ليكون مستشفى لعزل المصابين من منتسبي القوات الامنية.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، سلمان الغريباوي لـ«الصباح»: ان «اجتماعا سيعقد هذا اليوم، بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة الصحة النيابية، لمناقشة جملة من الامور الخاصة بمواجهة الجائحة».

ولفت الغريباوي، الى أن اللقاء الحكومي-البرلماني، سيشهد مناقشة نقص الخدمات والاجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات، فضلا عن نقص الملاكات الطبية، وملف تعيين الاطباء والاعتداء عليهم.

وأوضح عضو لجنة الصحة النيابية، أن «موضوع العلاج الروسي» سيكون حاضرا خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء، مشيرا الى ان اللجنة ستطرح مقترحا يتضمن «ربط معمل سامراء لصناعة الادوية، بمكتب رئيس الوزراء، لتكون له رعاية وتخصيصات مالية».

وفي السياق ذاته، ترأس الكاظمي أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء، التي شهدت تقديم وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، تقريراً مفصّلاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة والصحة والتوعية، بشأن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020.



ولفت بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» الى ان «المجلس ناقش الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتطويق المرض وتقليل نسبة الإصابات».

وقرر المجلس، وفقا للبيان، «قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا».

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