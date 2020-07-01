2020/07/01 | 05:18

بغداد / مهند عبد الوهاب

اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب، أن تعمد الحكومة إلى إعداد موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة المتبقية من هذا العام 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها لتسيير شؤون الدولة المالية، بعد أن انتهت أمس الثلاثاء 30 حزيران المدة القانونية المفترضة لإرسال الموازنة العامة 2020 إلى البرلمان دون إنجاز ذلك.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار لـ «الصباح»: إن «اللجنة كانت تنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 30 /6 بحسب الموعد المقرر»، مبيناً أنه «بعد تأخير الموازنة، فإن الحكومة ستعتمد على الموازنة المؤقتة الشهرية 1 /12».

وأكد أنه «لا يجوز أن تعتمد الحكومة على موازنة 1 /12 الشهرية لعام 2019، لأن عملية الصرف والايراد تحتاج الى غطاء قانوني يتمثل بقانون الموازنة», موضحاً أنه «إما أن يتم إقرار موازنة شهرية، أو إرسال قانون موازنة نصف سنوية لإقراره في مجلس النواب».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح برلماني بإعداد موازنة نصف سنوية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح برلماني بإعداد موازنة نصف سنوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).