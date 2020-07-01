تنفيذ 26 مشروعاً سكنياً استثمارياً في بغداد

2020/07/01 | 05:18

بغداد/ وفاء عامر

تنفذ هيئة استثمار بغداد 26 مشروعاً سكنياً، لتوفير 30 ألف وحدة سكنية، بينما تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل اعادة العمل بالمشاريع المتوقفة منها بسبب ازمة كورونا.

واوضح رئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي في تصريح خص به «الصباح» ان الهيئة اولت قطاع السكن اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في حل الازمة بالعاصمة، مبينا أنها تنفذ حاليا 26 مشروعا سكنيا استثماريا في بغداد، توفر بمجملها 30 الف وحدة سكنية بمواصفات بناء حديثة، وموزعة بين مختلف المناطق في بغداد، لافتا الى أن ظروف جائحة كورونا وما ترتب عليها من حظر تجوال وصعوبة التنقل للعاملين والموظفين بالمشاريع، وكذلك العجلات التي تنقل المواد الانشائية والاليات، أدت الى توقف بعض من هذه المشاريع على الرغم من انها حققت نسب انجاز متقدمة، لافتا الى وجود 10 مشاريع منها مستمرة بالعمل، وحققت نسب انجاز تتراوح بين 30 الى اكثر من 90 بالمئة، ولم تتوقف بسبب توفر المواد وسهولة تنقل الملاكات البشرية.

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