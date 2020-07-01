2020/07/01 | 10:38

اخبار السعودية )- أماطت الحكومة العراقية اللثام عن اللغط الذي رافق خلال اليومين الماضيين خبر الإفراج عن المعتقلين الـ 14 من كتائب حزب الله العراق، خلال مداهمة يوم الجمعة الماضي، لأحد مقار الفصيل الموالي لإيران جنوب

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