الموقف الوبائي اليوم: 2415 إصابة جديدة ووفاة 107 حالات وشفاء 1507 مصابين

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2415) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 341
بغداد / الكرخ 235
مدينة الطب 42
النجف الأشرف 165
السليمانية 181
أربيل 58
دهوك 1
كربلاء 115
كركوك 75
ديالى 68
واسط 123
بابل 131
البصرة 173
ميسان 93
الديوانية 185
ذي قار 252
الأنبار 8
نينوى 20
صلاح الدين 38
المثنى 111
- الشفاء: 1507 حالات، وكما يلي:
بغداد الرصافة 195
بغداد الكرخ 432
مدينة الطب 14
النجف 50
السليمانية 39
أربيل 49
كركوك 23
كربلاء 21
ديالى 17
واسط 46
البصرة 68
ميسان 131
بابل 57
ذي قار 288
الديوانية 18
الأنبار 37
صلاح الدين 13
نينوى 9
- الوفيات 107 حالات وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 13
مدينة الطب 4
النجف 1
السليمانية 7
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 4
واسط 7
البصرة 9
ميسان 7
بابل 5
الديوانية 2
ذي قار 16
المثنى 1
صلاح الدين 5
مجموع الإصابات : 51524
مجموع حالات الشفاء : 26267
الراقدون الكلي: 23207
الراقدون في العناية المركزة: 328
مجموع الوفيات: 2050
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