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الموقف الوبائي اليوم: 2415 إصابة جديدة ووفاة 107 حالات وشفاء 1507 مصابين


2020/07/01 | 16:15
(اخبار السعودية)-

 

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2415) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   341

بغداد / الكرخ     235

مدينة الطب        42

النجف الأشرف    165

السليمانية           181  

أربيل                58 

دهوك               1                 

كربلاء             115

كركوك              75 

ديالى                68

واسط                123  

بابل                131              

البصرة             173

ميسان              93 

الديوانية             185 

ذي قار               252

الأنبار              8

نينوى              20  

صلاح الدين       38 

المثنى                111 

 

- الشفاء:  1507  حالات،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   195  

بغداد الكرخ     432   

مدينة الطب      14    

النجف            50

السليمانية      39           

أربيل          49       

كركوك      23

كربلاء        21  

ديالى          17  

واسط          46 

البصرة       68

ميسان        131   

بابل           57  

ذي قار        288 

الديوانية      18   

الأنبار         37  

صلاح الدين  13 

نينوى          9  

 

- الوفيات  107     حالات  وكما يلي :

بغداد الرصافة   19  

بغداد الكرخ     13

مدينة الطب      4 

النجف            1

السليمانية       7         

كربلاء          3

كركوك         4  

ديالى            4  

واسط          7 

البصرة        9 

ميسان         7

بابل          5    

الديوانية       2  

ذي قار        16     

المثنى        1 

صلاح الدين    5 

 

مجموع الإصابات :  51524

مجموع حالات الشفاء : 26267

الراقدون الكلي:   23207   

الراقدون في العناية المركزة:  328

مجموع الوفيات:   2050

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