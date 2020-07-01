الموقف الوبائي اليوم: 2415 إصابة جديدة ووفاة 107 حالات وشفاء 1507 مصابين

2020/07/01 | 16:15

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2415) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 341

بغداد / الكرخ 235

مدينة الطب 42

النجف الأشرف 165

السليمانية 181

أربيل 58

دهوك 1

كربلاء 115

كركوك 75

ديالى 68

واسط 123

بابل 131

البصرة 173

ميسان 93

الديوانية 185

ذي قار 252

الأنبار 8

نينوى 20

صلاح الدين 38

المثنى 111

- الشفاء: 1507 حالات، وكما يلي:

بغداد الرصافة 195

بغداد الكرخ 432

مدينة الطب 14

النجف 50

السليمانية 39

أربيل 49

كركوك 23

كربلاء 21

ديالى 17

واسط 46

البصرة 68

ميسان 131

بابل 57

ذي قار 288

الديوانية 18

الأنبار 37

صلاح الدين 13

نينوى 9

- الوفيات 107 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 13

مدينة الطب 4

النجف 1

السليمانية 7

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 4

واسط 7

البصرة 9

ميسان 7

بابل 5

الديوانية 2

ذي قار 16

المثنى 1

صلاح الدين 5

مجموع الإصابات : 51524

مجموع حالات الشفاء : 26267

الراقدون الكلي: 23207

الراقدون في العناية المركزة: 328

مجموع الوفيات: 2050

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