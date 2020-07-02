الكاظمي: الأزمة الحالية ساحة لمواجهة سوء الإدارة والفساد

2020/07/02 | 05:12

بغداد / الصباح / شيماء رشيد

أكدَ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الجهاز الحكومي يعمل بكلّ ما لديه من جهد وتنسيق متكاملين، لأجل دعم احتياجات وزارة الصحة في مواجهة جائحة “كورونا”، مبيناً أن الأزمة المالية والاقتصادية فرضت تحدياً جديداً ومضافاً على جهود مواجهة الجائحة، إلّا أنها فرصة لتقوية العزيمة الصلبة التي يواجه بها العراقيون أزمتهم، مثلما هي ساحة حقيقية لمواجهة سوء الإدارة والفساد.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته “الصباح” أمس الأربعاء، بأن الكاظمي عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية، وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لتعزيز مواجهة جائحة كورونا، كما استمع الكاظمي الى جملة من المقترحات التي تقدّم بها السادة النواب أعضاء لجنة الصحة النيابية .



وأكد الكاظمي، أن «الجهاز الحكومي يعمل بكلّ ما لديه من جهد وتنسيق متكاملين، لأجل دعم احتياجات وزارة الصحة، ولأجل تمكين الملاكات الصحية والطبية من تقديم خدماتها”.



وأضاف أن «الأزمة المالية والاقتصادية فرضت تحدياً جديداً ومضافاً على جهود مواجهة الجائحة، إلّا أنها فرصة لتقوية العزيمة الصلبة التي يواجه بها العراقيون أزمتهم، مثلما هي ساحة حقيقية لمواجهة سوء الإدارة والفساد، وعزله ومنعه من الاستمرار في هدر جهود المخلصين، الذين عاهدوا أنفسهم وشعبهم على أن يبذلوا أقصى الجهود الممكنة”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الصحة النيابية سلمان الغريباوي لـ «الصباح»: «تمت مناقشة الكثير من المواضيع خلال الاجتماع أمس مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصحة، التي تمحورت حول الواقع الصحي وإعطاء صلاحيات لجميع الوزارات لتسخير قدراتها مع وزارة الصحة، كما تمت مناقشة التخصيصات المالية لوزارة الصحة وتوفيرها لها وإبعاد تدخلات الأحزاب في إدارة وزارة الصحة وعمل الملاكات والتخطيط».

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