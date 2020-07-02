الكعبي يحث على دعم المنتجات المحليَّة وتشجيع الكفاءات

2020/07/02 | 05:12

بغداد/ الصباح

دعا النائبُ الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الى ضرورة العمل على دعم الاختراعات والمبادرات الواعدة، لاسيما في المجال الاقتصادي والصناعي والتجاري، بينما شدد على وجوب تفعيل قرار الزام الوزارات بشراء منتجات الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة . وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان، تلقته «الصباح» ان «الكعبي ترأس أمس، اجتماعا للجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، جرت فيه استضافة عدد من المدراء العامين في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة».

ولفت البيان الى ان الاجتماع شهد «بحث تفعيل آليات دعم المنتج المحلي والمنتجين والمخترعين العراقيين، والتاكيد على مطالبة وزارات ومؤسسات الدولة بزيادة التعاون في ما بينها لدعم الصناعة المحلية في ظل الظروف الحالية وتداعيات جائحة كورونا».

واكد الكعبي قدرة الكفاءات العراقية على توفير منتجات ذات مواصفات نوعية جيدة منافسة للمنتجات المستوردة ، مشيرا الى اهمية تشجيع هذه الشرائح العاملة داخل الوزارات وخارجها.

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