محافظة بغداد تمنح «الوحدات الاداريَّة» صلاحية تحديد سعر الأمبير

2020/07/02 | 05:12

بغداد / وفاء عامر

افادتْ محافظة بغداد بأن الوحدات الادارية للمناطق والقائممقاميات، ستتولى مسؤولية تحديد سعر الامبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي، شريطة ألا تصل الى مبالغ عالية ترهق كاهل المواطنين. واوضح النائب الفني لمحافظ بغداد علي العيثاوي في تصريح خاص ادلى به لـ “الصباح”: ان المولدات الحكومية والاهلية المسجلة في العاصمة والبالغ عددها نحو 13 الفا، تسهم في التعويض عن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية للمواطنين.

واردف: ان المحافظة وخلال هذا الشهر الذي ازدادت فيه الحاجة الى الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة ساعات تجهيز التيار من قبل وزارة الكهرباء، قد قررت ان تنيط مسؤولية تحديد سعر الاشتراك الشهري للمولدات، الى الوحدات الادارية والقائممقاميات، على ألا تصل تلك المبالغ إلى 25 او50 ألف دينار للامبير، وبما يرهق كاهل المواطنين.

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