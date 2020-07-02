تحذير من كارثة في سجون العراق بسبب كورونا

2020/07/02 | 15:28

اخبار السعودية )- حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، من "تداعيات كارثة إنسانية في مراكز الاحتجاز والسجون بالعراق بسبب جائحة كورونا".وطالب عضو المفوضية، ثامر الشمري، الحكومة العراقية والجهات

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