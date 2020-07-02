الكعبي يخاطب وزارتي الصحة والتخطيط للإسراع في إنجاز مشروع مستشفى الدجيل

بغداد/ الصباح
خاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وزارتي الصحة والتخطيط بشأن الإسراع في انجاز مستشفى قضاء الدجيل - سعة 100 سرير، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة والفعلية الخاصة بإستكمال هذا المشروع خدمة لأهالي القضاء والقرى والنواحي المحيطة به، والذي عانى من تردي خدماتي طيلة السنوات الماضية .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس، مجموعة من الوجهاء والشخصيات الاكاديمية والاعلامية في قضاء الدجيل، بحضور رئيس لجنة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي .
واستمع الكعبي الى مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية التي يشهدها القضاء، متعهدا بتذليل ابرز العقبات والمشاكل الموجودة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشددا على عدم قبوله مع كل المكونات الاصيلة الموجودة بأن تظلم الدجيل مرتين، وعلى الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين عدم السماح باهمال وتهميش هذا القضاء الذي سالت دماء ابناءه رفضا للظلم والدكتاتورية.
واكد النائب الاول ان قضاء الدجيل عانى من اهمال حكومي كبير لا يُناسب ورمزية المنطقة، وشجاعة اهاليه، داعيا جميع القوى السياسية لإيلاء اهمية قصوى بموضوعة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لاهالي هذه المدينة العزيزة، لا سيما في المجال الطبي والصحي والعلاجي في ظل جائحة كورونا .
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