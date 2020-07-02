الكعبي يخاطب وزارتي الصحة والتخطيط للإسراع في إنجاز مشروع مستشفى الدجيل

2020/07/02 | 18:57

بغداد/ الصباح

خاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وزارتي الصحة والتخطيط بشأن الإسراع في انجاز مستشفى قضاء الدجيل - سعة 100 سرير، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة والفعلية الخاصة بإستكمال هذا المشروع خدمة لأهالي القضاء والقرى والنواحي المحيطة به، والذي عانى من تردي خدماتي طيلة السنوات الماضية .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس، مجموعة من الوجهاء والشخصيات الاكاديمية والاعلامية في قضاء الدجيل، بحضور رئيس لجنة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي .

واستمع الكعبي الى مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية التي يشهدها القضاء، متعهدا بتذليل ابرز العقبات والمشاكل الموجودة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشددا على عدم قبوله مع كل المكونات الاصيلة الموجودة بأن تظلم الدجيل مرتين، وعلى الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين عدم السماح باهمال وتهميش هذا القضاء الذي سالت دماء ابناءه رفضا للظلم والدكتاتورية.

واكد النائب الاول ان قضاء الدجيل عانى من اهمال حكومي كبير لا يُناسب ورمزية المنطقة، وشجاعة اهاليه، داعيا جميع القوى السياسية لإيلاء اهمية قصوى بموضوعة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لاهالي هذه المدينة العزيزة، لا سيما في المجال الطبي والصحي والعلاجي في ظل جائحة كورونا .

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