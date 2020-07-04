تعاون عراقي لبناني واسع في مختلف المجالات

2020/07/04 | 05:33

بيروت / أمين ناصر بغداد/ حازم محمد حبيب

أكدَ وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن الوفد الوزاري العراقي الذي يزور بيروت ناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب آليات تصدير النفط العراقي إلى لبنان ومدى إمكانية تفعيل هذا القطاع، كما بحث الوفد فتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والسياحة.

وأضاف عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية وحضرته «الصباح»، أن «السوق العراقيّة هي سوق واعدة، وناقشنا أسباب ضعف وجود الشركات اللبنانيّة في العراق، وكيفية تفعيلها”، لافتاً إلى أن «الوفد بحث إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل في العراق في مجال الزراعة”.

وأشار إلى أن «الجانبين بحثا أيضاً تمتين العلاقة بين البلدين وكيفية الاستفادة من تجارب لبنان بالحد من وباء كورونا، كما ركز الاجتماع على آليات تصدير النفط العراقي إلى لبنان، ومدى امكانية تفعيل هذا القطاع».



كما التقى الوفد الوزاري الذي ضم كلا من وزيري النفط إحسان عبد الجبار والزراعة محمد عبد الكريم الخفاجي، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي شدد على ضرورة تمتين العلاقات الحالية بين البلدين لاسيما مع التاريخ الكبير الذي يجمعهما والروابط بين الشعبين الشقيقين.



وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار لـ «الصباح»: «لقد ناقشنا الأطر الاقتصادية التي يمكن ان تطبق وتطور العلاقة في إطار التعاون بين البلدين، وأكدنا أن الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل جميع الإجراءات، التي من شأنها الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشركات والمؤسسات التعليمية اللبنانية، وكذلك الأفراد، واستعداد العراق كسوق ناهضة وجديدة أن يتعامل مع هذه الكفاءات معاملة مباشرة من دون أن يكون هناك أي تأثير في اتخاذ القرار بما يسهم في زيادة التنمية الوطنية، اضافة الى مناقشة تصدير المنتجات النفطية الفائضة مثل النفط الأسود الى لبنان وفق آلية منظمة ستحدد لاحقا».



بدوره، أفاد القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت، أمين النصراوي، بأن «زيارة الوفد تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين»، وأضاف، أن «موضوع استيراد النفط العراقي من الجانب اللبناني مقابل منتجات زراعية وصناعية متروك للقاءات الرسمية بين الجانبين”.



في المقابل، قال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى في حديث خص به «الصباح» إنه «تم تبادل الأفكار بين الطرفين لإنجاح التعاون خاصة من الناحية الاقتصادية والأمن الغذائي»، مؤكداً «أهمية ايجاد حلول آنية وسريعة للأزمات الحالية».



وفي حديث خاص لـ “الصباح»، شدد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، على أن «الأولوية تكمن في استيراد المحروقات للبنان بأفضل الأسعار والسبل»، مضيفا أن “وزير النفط العراقي قد أبلغني بالاستعداد لبدء النقاش من خلال شركة نفط العراق التي ستزودنا بمحروقات الوقود الثقيل بأسعار ملائمة للبنان بشروط نقدر على تلبيتها».

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