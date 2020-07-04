القانونيَّة النيابيَّة لـ { الصباح »: مستمرون بمناقشة توزيع «الدوائر الانتخابيَّة»

2020/07/04 | 05:33

بغداد / مهند عبد الوهاب

تواصلُ اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعاتها للانتهاء من ملحق قانون الانتخابات الخاص بجدول توزيع الدوائر المتعددة قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، لـ”الصباح”: ان الجدول يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، مبينا أن موضوع الدوائر المتعددة لم تعده الحكومة وانما اعد من قبل اللجنة القانونية وتم تمريره داخل مجلس النواب.

واضاف الغزي ان المناقشات مستمرة مع الاطراف السياسية والاممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي، لافتاً إلى ان الامم المتحدة تدعم الدوائر المتعددة وتعده افضل قانون يعالج الوضع العراقي للفترة الحالية.

وأشار الغزي إلى ان قانون انتخابات مجلس النواب مكتمل وصوت عليه البرلمان باستثناء فقرة واحدة فقط هي الجدول الخاص بتوزيع الدوائر المتعددة.

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