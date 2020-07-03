2020/07/04 | 14:56

اخبار السعودية )- تعزز قوات عراقية مواقع بطول الحدود مع تركيا، حسب ما قال مسؤولون، الجمعة، لمنع قوات تركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية، فيما تستمر أنقرة في استهداف المتمردين الأكراد في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقيم نقاطاً حدودية لمنع توغل الأتراك) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقيم نقاطاً حدودية لمنع توغل الأتراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).