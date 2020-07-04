العراق يسلم سفير تركيا رسالتي احتجاج ضد انتهاكات أنقرة

2020/07/04 | 22:40

اخبار السعودية )- أكد بيان للناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، السبت، أن الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، بشأن اعتداء القوات التركية على الأراضي

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