هجوم صاروخي على محيط السفارة الأميركية في بغداد

2020/07/05 | 02:48

اخبار السعودية )- استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأميركية وسط بغداد، في ساعة متأخرة من ليل السبت، بحسب مراسل "العربية".

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