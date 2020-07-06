هجوم صاروخي فاشل يستهدف القاعدة الأميركية في مطار بغداد

2020/07/06 | 01:01

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد، إلا أنه لم ينفجر.وأضافت المعلومات بأن الصاروخ سقط قرب صالة الشرف الكبرى داخل مطار العاصمة العراقية.كما أكدت تحليق طيران مروحي

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